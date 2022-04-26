رقص وزغاريد وصور تذكارية في «فركش» مسلسلات رمضان 2022 «فيديو»

شهدت كواليس انتهاء المسلسلات الرمضانية أجواءً من البهجة والرقص بين أبطالها والقائمين عليها، إذ بدأ كل مسلسل في نشر مقطع فيديو ليوم انتهاء التصوير «الفركش»، وظهر فيه نجوم العمل في حالة من السعادة، من بينهم مسلسلات «سوتس بالعربي، يوتيرن، وأحلام سعيدة».

فركش مسلسل «أحلام سعيدة»

منذ أيام نشرت شركة «العدل جروب» مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» ليوم انتهاء تصوير مسلسل «أحلام سعيدة» بطولة يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، انتصار، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

وظهر أبطال مسلسل «أحلام سعيدة» في يوم «الفركش» في حالة من السعادة على رأسهم يسرا وغادة عادل، وشيماء سيف، وتبادلوا الرقص مع صناع العمل الدرامي والقبلات والتقاط الصور التذكارية، في احتفالية بانتهاء يوم التصوير.

انتهاء تصوير «سوتس بالعربي»

وقبل ساعات نشر الفنان أحمد داوود مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بـ«إنستجرام» ليوم انتهاء تصوير مسلسل «سوتس بالعربي» بطولة آسر ياسين، وريم مصطفى، أحمد داوود، صبا مبارك، محمد شاهين، تارا عماد، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج عصام عبدالحميد، وهو مأخوذ عن مسلسل أمريكي يحمل نفس الاسم.

وبدأ مقطع الفيديو ليوم «فركش» مسلسل «سوتس بالعربي» بالفنان آسر ياسين، وهو يرقص محتفلًا بانتهاء التصوير، ومن بعده يظهر «داوود» والفنان محمد شاهين، يرقصان، بينما تظهر رسم مصطفى تزغرد على أنغام موسيقى تصويرية، وتتنقل الكاميرا بينهم وبين صناع عمل المسلسل، كما علق «داوود» على الفيديو قائلًا: «هتوحشوني.. وشكرًا لكم جميعًا، ‎نتقابل كلنا على خير قريب أوي إن شاء الله، ‎فركش مسلسل سوتس بالعربي».

ريهام حجاج تحتفل بـ«فركش» مسلسل «يوتيرن»

وأخيرًا نشرت الفنانة ريهام حجاج، مقطع فيديو عبر حسابها بـ«إنستجرام» ليوم انتهاء تصوير مسلسلها «يوتيرن» بطولة كريم قاسم، أيمن القيسوني، توفيق عبدالحميد، محمود حجازي، صفاء الطوخي وعبير صبري، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

«كان حلمًا.. فخاطرًا.. فاحتمالا.. وأضحى حقيقة لا خيالًا.. فركش»، بهذه الكلمات بدأ المقطع الفيديو الخاص بيوم «الفركش» لمسلسل «يوتيرن»، وبعدها يظهر أبطال المسلسل مجتمعين يرقصون ويحتلفون ويلتقطون الصور التذكارية على أنغام أغنية «خليك معانا» للمطرب مصطفى شوقي، والتي ظهرت في أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، وانتهى الفيديو بتوجيه الشكر للجمهور وطاقم العمل.