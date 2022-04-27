هنادي مهنا عن مكتوب عليا: أكرم حسني مش أناني.. حزنت لانتهاء التصوير

أعربت الفنانة هنادي مهنا، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل مكتوب عليا، من بطولة الفنان أكرم حسني، والذي يُعرض طوال شهر رمضان، على شاشة «دي إم سي»، إذ ذكرت أنها حزنت بشدة عند الانتهاء من التصوير، كونها اعتادت الأجواء المرحة التي قضتها بين فريق عمل المسلسل وكانت ممتعة طوال الوقت، كما أنها شعرت بالارتياح لأنه لم يكن مطلوب منها إضحاك الجمهور أو تقديم الكوميديا.

صفات مشتركة بين المسلسل وشخصيتها الحقيقية

وأضافت «مهنا»، خلال استضافتها في «نجوم رمضان أقربلك»، الذي يُذاع على «نجوم إف إم»، أنها تعاملت بطبيعتها خلال المسلسل، إذ كانت تضحك بشكل طبيعي في شخصية «سلمى» كما يضحك الجمهور العادي على إفيهات «جلجل»، كما ذكرت أن من الصفات المشتركة بين شخصيتها في العمل وشخصيتها الحقيقية هي السذاجة أحيانًا وكذلك سهولة شعورها بالضيق تجاه مواقف معينة، مشيدة في الوقت ذاته بالعمل مع الفنان أكرم حسني.

كوميديا أكرم حسني

وأوضحت الفنانة هنادي مهنا، أنها لا تستطيع أن تمسك نفسها من الضحك في مشاهدها مع أكرم حسني، «بضحك وعجبتني طريقة مذاكرته وهو مش أناني، وهو بني آدم سوي ومحترم وفاهم بيعمل إيه، وبيحب الناس اللي حواليه، وده بيخليكي تعملي الشغل حلو علشان هو يستاهل».

وعلقت على مشاهدها مع الفنانة آيتن عامر: «هي خطيرة وأنا بتعلم منها وهي موهوبة ومبهرة جدًا وشاطرة أوي، وأنا كنت مبسوطة وهي بنت بلد وجدعة».

الضيق بسبب التنمر

وردت على الآراء والتعليقات التي تصلها والتي يحمل بعضا منها التنمر من متابعيها، مشيرة إلى أنها كانت تصاب بالضيق من قبل بسببها، لكنها الآن تدعو لهم بالهداية، «في ناس بتعلق لأنها بتحبك والبعض الآخر يعلق بشكل سلبي لأنهم غير أسوياء وأريد الدعاء لهم، أنا مبقتش متضايقة ودلوقتي أنا مرتاحة ومش هاممني خلاص، وطالما أنا مبسوطة معنديش مشكلة، لكن فكرة إنك تقول رأيك وخلاص ده أنا مش عايزاه».