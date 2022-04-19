بعد خسارتها نصف وزنها.. هنادي مهنا تطلب من زوجها إعادة حفل زفافهما

طلبت الفنانة هنادي مهنا من زوجها الفنان أحمد خالد صالح إعادة حفل زفافهما مرة أخرى بسبب كراهيتها لشكلها وهي فى وزن زائد خلال حفل زفافها الذى أقيم منذ عام ونصف.

هنادي مهنا تبكي على صورها القديمة

قالت هنادي مهنا فى تصريحات لاحدى برامج التى تذاع عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، إنها تكره صورها وشكلها وهي بدينة، كما أنها أحيانا تبكي على شكلها فى ذلك الوقت.

هنادي مهنا وصفت نفسها ساخرة بـ «الجاموسة» في تلك الصور التي تبدو فيها بدينة، ما جعلها تطلب من زوجها إعادة حفل زفافها، أو عمل جلسة تصوير خاصة للزفاف من جديد بعد أن خسرت نصف وزنها.

هنادي مهنا: أبكي عندما أرى صوري القديمة

وأوضحت هنادي مهنا أن زوجها كسول في تلبية هذه الرغبة لها بسبب انشغاله الدائم بعمله الفني.

وكشفت هنادي مهنا أنها لم تكن سمينة طيلة عمرها، ولكن وزنها زاد بكثرة خلال السنوات الأخيرة وبالتحديد التى عندما أقامت فى مصر ودأبت على أكل الأطعمة والأكلات المصرية، وأنها حين كانت تدرس فى أسبانيا لم تكن بهذا الوزن بل كان وزنها طبيعيا للغاية مثل ما هي عليه الان.

وهنادي مهنا هي ابنة الموسيقار الكبير هاني مهنا من زوجته الثالثة الفرنسية، وتعد ابنته الوحيدة منها، وتزوجت مؤخرا من الفنان احمد خالد صالح

يذكر ان هنادي يعرض لها حاليا مسلسل مكتوب عليا حيث تقوم ببطولته رفقة الفنان أكرم حسني والفنانة ايتن عامر والفنان عمرو عبد الجليل، وهو من تأليف أيمن بليبل واخراج خالد الخلفاوي ويعرض عبر قناة دي أم سي