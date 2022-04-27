مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26.. الإخوان يهددون المواطنين خوفا من تمرد

تطرقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26 التي جاءت بعنوان «تهديد»، حول قيام عدد من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية بتهديد المواطنين الذين وقعوا على استمارة تمرد لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، في ذلك الوقت، حيث يذهب عدد من رجال الجماعة إلى منزل الشاب الثوري يحيى (أمير المصري)، ويقابلون والده محمود (البزاوي)، ويطلبون منه إبعاد نجله عن هذا الطريق.

تمرد تنجح في حشد عدد كبير من المواطنين

وتجتمع قيادات مكتب الإرشاد ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26 لبحث الأوضاع خاصة مع تعاظم دور حركة تمرد، ويبحثون سبل مواجهة الوضع خاصة اقتراب موعد 30 يونيو، ويكشف خيرت الشاطر (خالد الصاوي)، أن الدعوى لتظاهرات 30 يونيو، تشكل خطرًا حقيقيًا على الجماعة بعد نجاح تمرد في حشد عدد كبير من المواطنين بالإضافة إلى جهد الإعلام في الدعوة إليها، ويفكرون في أن يقوم مرسي بفتح باب الجهاد في سوريا.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26

وتكشف أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26 حالة الغضب التي كان يعيشها الشعب المصري بسبب سياسات جماعة الإخوان التي كانت تتولى حكم البلاد، وكانت تقترب إلى الحرب الأهلية، خاصة بعد ظهور حملة تمرد من أجل سحب الثقة من الرئيس، في حين كانت تخطط الجماعة الإرهابية للتعامل مع الحملة وداعميها بالقوة والعنف.