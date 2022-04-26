إذاعة مؤتمر سد إثيوبيا على الهواء والسيسي يتدخل.. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25

تطرقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25، إلى أزمة سد إثيوبيا التي بدأت خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث قام الرئيس المعزول محمد مرسي بحضور مؤتمر يضم عددا من رموز القوى الوطنية لمناقشة أزمة السد، وتم إذاعة المؤتمر الذي من المقرر أن يكون سريا على شاشات التليفزيون، ما أدى إلى أزمة كبيرة في الشارع خاصة مع الحلول الهزلية التي يتم طرحها خلال المؤتمر.

السيسي لـ«مرسي»: ما حدث في مؤتمر سد إثيوبيا مهزلة

وعلى الجانب الآخر، تابع الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع «ياسر جلال»، المؤتمر المذاع على الهواء، ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25، وهاتف مكتب الرئيس محمد مرسي وأخبره أن ما يحدث على شاشة التليفزيون مهزلة، ويؤدي إلى أضرار كبيرة لمصر.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25

وكشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25، ردود أفعال الشارع حول إذاعة المؤتمر على الهواء، ما تسبب في حالة واسعة من الغضب لدى الشغب، وتوقع البعض أن الحكومة كانت تقصد إذاعة المؤتمر من أجل إحراج القوى الوطنية أمام العالم.