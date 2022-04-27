إدوارد يشيد بأداء عصام السقا بمسلسل الاختيار 3: «عامله بشكل طبيعي»

أشاد إدوارد بدور الفنان عصام السقا بمسلسل «الاختيار 3»، حيث يلعب عصام السقا دور محمد عبد العزيز مؤسس حملة تمرد التي قامت بجمع توقيعات من المواطنين لعزل محمد مرسي وإسقاط حكم الإخوان المسلمين.

إدوارد يشيد بأداء عصام السقا

وكتب إدوارد على حسابه على الفيسبوك: «عاجبني عصام السقا في قيادة حركة تمرد، عامله بشكل طبيعي وحبه لمصر»، وجاء عدد من التعلقات الإيجابية على أداء عصام السقا في الدور وكتب أحد المتابعين: «عصام السقا فنان شاب قدامه نجوميه كبيره أكتر وكل يوم بيتفوق في ادواره».

أعمال عصام السقا برمضان

ويشارك عصام السقا بخلاف الإختيار في عدد من الأعمال الرمضانية من بينها مسلسل «يو تيرن» مع توفيق عبد الحميد وريهام حجاج، بالإضافة إلى مسلسل الكارتون «يحيي وكنوز» والذي يستعرض في حلقاته الفترة الزمنية القديمة عصر الأسر القديمة، مع وجود عدد من الأحداث التاريخية الهامة، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد العوضي، أشرف عبد الباقي، أحمد الرافعي، جلال الهجرسي، جهاد أبو العنين، ومن تأليف محمد عدلي وإخراج تليفزيوني محمد عيد وإخراج صوتي عماد إسماعيل.

أما إدوارد فيشارك هذا العام بعمل وحيد في السباق الرمضاني وهو مسلسل «ملف سري» مع هاني سلامة ومحسن محي الدين وكارولين عزمي ومحمد محمود عبد العزيز، كما يشارك كضيف شرف في مسلسل «أحلام سعيدة» مع يسرا وغادة عادل ومي كساب، ولديه تجربة إذاعية عبر أثير موجات راديو النيل وهي مسلسل «العصمة في إيدي» مع احمد حلمي وهنا الزاهد ومي كساب.