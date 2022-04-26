المغير يستخدم العنف ضد معتصمي وزارة الثقافة.. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25

ظهر ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25، أحمد المغير التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، في اجتماع مع محمد البلتاجي (هشام إسماعيل)، وصفوت حجازي لبحث محاولات حشد أنصار الجماعة للخروج في تظاهرات للرد على حركة تمرد واعتصام وزارة الثقافة، ويتم الطلب من المغير التعامل مع المتظاهرين بعنف شديد، دون أن يظهر للجماعة يد في ذلك.

ثورة ضد أخونة الثقافة

وتضمَّنت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25، مظاهر اعتصام وزارة الثقافة ضد الوزير الإخواني علاء عبد العزيز اعتراضا على قراراته، عندما قام أنصار جماعة الإخوان بمهاجمة المعتصمين، مستخدمين أساليب العنف في مواجهتهم.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25

وتتطرق أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25، إلى عودة الجماعة لاستخدام أسلوب التهديد والعنف ضد المختلفين معهم، خاصة مع اقتراب أحداث 30 يونيو، حيث قام أنصار الجماعة بتوجيه رسائل تهديد لعدد من الشباب الثوري، وعلى الجانب الآخر تكشف الأحداث حالة من الوعي الشعبي لدى المواطنين بأهمية استمارة تمرد لسحب الثقة من الرئيس الإخواني وجماعته.