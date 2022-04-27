جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب سجائر إلكترونية ومواد مخدرة

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد على مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب لعدد من السجائر الإلكترونية والمواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

الاشتباه في راكب أمريكي

وأكدت «الجمارك»، في بيان صحفي، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من واشنطن على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 982، اشتبه مصطفى فاضل رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، في راكب أمريكي من أصل يمني أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء ممنوعة أوما يجب الإفصاح عنه أو يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

32 طردًا عبارة عن أكياس حلويات مخلوطة بالماريجوانا المخدرة

وأشارت المصلحة، إلى تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم كمال مأمور الفحص، فتلاحظ وجود كثافات متماثلة وتم تأكيد الاشتباه، مشيرة إلى أنه بالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة قرر تكليف أمير حسانين مأمور الجمرك وخالد شعبان رئيس القسم المشرف على صالة الوصول، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 32 طردًا عبارة عن أكياس حلويات مخلوطة بالماريجوانا المخدرة وسجائر إلكترونية، بها زيت مخدر ومعسل مخلوط بالماريجوانا وزجاجات زيت الماريجوانا وزجاجة رذاذ فلفل للدفاع عن النفس مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 100 لسنة 2022، بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.