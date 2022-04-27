برئاسة خالد جلال.. تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الثقافية بالنادي الأهلي

عقدت اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي، اليوم اجتماعها الأول في تشكيلها الجديد، برئاسة المخرج خالد جلال رئيس اللجن، وبحضور أعضاء اللجنة المكونة من 21 عضوا، وبحضور المهندس وليد مبروك رئيس اللجنة العليا للجان الأنشطة ونخبة من المبدعين والإعلاميين والاقتصاديين.

تتكون اللجنة من 21 عضوا من أبرز الشخصيات العامة

وأضاف الناقد باسم صادق مقرر اللجنة في تصريح لـ«الوطن»: تم عقد الاجتماع الأول للجنة الثقافية بالنادي الأهلى في تشكيلها الجديد اليوم، برئاسة الفنان المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، موضحا «تتكون اللجنة من 21 عضوا من أبرز الشخصيات العامة، ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة مناقشة خطة العمل».

النادي الأهلي

احتفل النادى الأهلى مع عشاقه في مختلف الأماكن بمصر يوم الأحد، بالذكرى 115 على تأسيس القلعة الحمراء، وكانت البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس «نادى طلبة المدارس العليا»، تأسس على يد العديد من كبارِ الشخصيات مثل عمر لطفي بك ومصطفى كامل وطلعت حرب، وهو عبارة عن نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر لمقاومة احتلال الانجليزي.

وفي 1909 أُسِّس أول ملعب كرة قدم في تاريخ النادي، في عام 1917، ولأول مرة وافق النادي الأهلي على التعاون مع نادي المختلط (نادي الزمالك حاليًا) والذي كان تحت سيطرة الأجانب آنذاك، من خلال إِقامة مباراة على أرض كل فريق، تنافس فيها قطبا الكرة المصريَّة لأول مرة، وكانت المباراة الأولى في يوم 9 فبراير عام 1917 على ملعب الزمالك.

وفي عام 1920 ساهم الأهلي مع الأندية الرياضية والسكة الحديد والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي في تشكيل أول منتخب كروي لمصر . والأهلي أكثر الأندية المصريَّة والعربيَّة والأفريقيَّة حصدًا للبطولات في لعبة كرة القدم، فقد حصل الأهلي على 24 بطولة قارية، واختير كأفضل نادٍ أفريقي في القرن العشرين، وذلك طبقًا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي أصدره عام 2000.