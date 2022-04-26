خالد جلال: 50 فعالية في 15 ليلة عرض ببرنامح هل هلالك

أكد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، نجاح فعاليات برنامج «هل هلالك» والذي شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إطلاقه وحفل ختامه، بساحة مركز الهناجر للفنون، مشيدا بما قدمه نجوم مسابقة الأغنية الوطنية للشباب «أنا المصري» في حفل الختام أمس الاثنين، بحضور قيادات وزارة الثقافة.

تفاصيل برنامج «هل هلالك»

وأوضح خالد جلال في بيان صحفي اليوم، أن فعاليات برنامج هل هلالك، حققت نجاحا جماهيريا غير مسبوق لكل فقراتها على مدار 15 ليلة عرض يوميا خلال شهر رمضان المبارك، بدأت يوم 10 رمضان بحفل تكريم كوكبة من الفنانين الذين قدموا أعمالا وطنية ناجحة، وعدد من أبطال انتصارات أكتوبر، وشارك في فعاليات البرنامج فرقة مؤسسة رتيبة الحفنى لذوى القدرات الخاصة، إلى جانب مشاركة مجموعة من الفرق الفنية لأول مرة مثل «الأنامل الصغيرة، طبلة الست، الحرملك، الحضرة»، بالإضافة إلى مشاركة من المنشدين محمود التهامي ووائل الفشني.

50 فعالية مجانية في ليالي رمضان

وأشار جلال رئيس شؤون الإنتاج الثقافي إلى أن القطاع قدم خلال البرنامج ما يزيد على 50 فعالية متنوعة ما بين عروض عرائس وفقرات فنية غنائية وموسيقية، وأمسية شعرية، وورشة للتصوير الفوتوغرافي بإشراف الفنان سيد عبد القادر، وورش فنية يومية للأطفال بركن الطفل بإشراف الفنانة سها كحيل.

وتابع: بالإضافة إلى معرض «مساجد القاهرة» الوثائقى الذى نظمه القطاع بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة فى دول العالم الإسلامي.

وأكد «جلال» أن الجهات التابعة للقطاع شاركت فى الفعاليات، منا البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار بعرض العرائس أوبريت «الليلة الكبيرة»، وشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده بفقرات من فرقة «رضا للفنون الشعبية، والقومية للفنون الشعبية، والسيرك القومى، وأنغام الشباب»، إلى جانب الفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، فى حفل الختام مساء أمس.