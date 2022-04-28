محمود السيسي بعد تألقه في مكتوب عليا: مستمر بتقديم محتوى كوميدي عبر السوشيال ميديا

تألق الفنان الشاب محمود السيسي الفترة الماضية بعد ظهوره في مسلسل مكتوب عليا برفقة الفنان أكرم حسني، إذ جسد دور صديقه المقرب، ووقعت بينهما العديد من المفارقات الكوميدية خلال أحداث المسلسل.

الجمهور يتفاعل مع محمود السيسي

ونال محمود السيسي إشادات واسعة من عدد كبير من الجمهور، إذ اشتهر من خلال تقديمه فيديوهات كوميدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي حققت مشاهدات عالية، وبعد ظهوره في مسلسل مكتوب عليا تفاعل الجمهور مع دوره، إذ جاءت تعليقات الجمهور كما يلي: «الله ينور يا نجم إنت موهوب وتستحق كل خير»، بينما علق آخر: «يا عم هي مسألة وقت و الله وهتركب الصاروخ، ما شاء الله كوميدي بحت».

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه بعد مشاركته في دراما رمضان هذا العام، إلا أنه لم يتوقف عن تقديم محتوى كوميدي لجمهوره، بالإضافة إلى أنه قام بتقديم عدد من تلك الفيديوهات الكوميدية برفقة أبطال مسلسل مكتوب عليا مثل أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، وكسرت تلك الفيديوهات ملايين المشاهدات خلال ساعات فقط من طرحها.

محمود السيسي يشارك في فيلم واحد تاني

وكشف السيسي في تصريح خاص لـ«الوطن» عن أنه اتجه أيضا إلى السينما من خلال مشاركته كضيف شرف في فيلم «واحد تاني» بطولة الفنان أحمد حلمي، المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.

وعن إمكانية استغنائه عن تقديم محتوى كوميدي بعد دخوله المجال الفني، أوضح: «ما زلت مستمر في تقديم محتوى لجمهوري على مواقع التواصل الاجتماعي مهما زادت مساحة أدواري في الأعمال الدرامية والسينمائية، لأن محتوى السوشيال ميديا هو بداية نجاحي، والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي هم أصحاب الفضل عليا».