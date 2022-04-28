سعر الريال السعودي اليوم الخميس 28-4-2022 في مصر

بالتزامن مع موسم عمرة رمضان 2022 وشوال أيضا، يبحث الكثير من الراغبين في أداء العمرة، عن سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة، لمعرفة قيمة العمرة، وتحديد المبلغ الذين يحتاجونه أثناء وجودهم في المملكة العربية السعودية، لمصاريفهم الشخصية، وشراء الهدايا لعائلاتهم وأصدقائهم.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس الموافق 28 أبريل، والتي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

جاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بنحو 4.94 جنيه، مقابل 4.90 للشراء، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، في بداية معاملات اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل الحالي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وجاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.94 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الريال السعودي سعر 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.92 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، اليوم الخميس الموافق 28 أبريل.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم نحو 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.89 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.