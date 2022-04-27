سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 27-4-2022 في مصر

يتابع الكثيرين بشكل يومي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، خاصة بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم للحصول على تصاريح لأداء مناسك الحج للعام 2022 – 1443 هــ، ويبحث البعض عن أفضل سعر للشراء والبيع في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المحلي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» في إطار الخدمات التي تنقل المعلومة للقارئ، بخصوص أسعار العملات العربية، نعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بداية المعاملات اليومية في البنوك المصرية مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 4.92 جنيه للبيع، مقابل 4.94 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.92 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الريال السعودي سعر 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.87 للشراء، اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم نحو 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.89 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.92 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجلت سعر العملة السعودية نحو 4.94 جنيه، مقابل 4.90 للشراء، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، في بداية معاملات اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل الحالي.