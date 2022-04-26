سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26-4-2022 في مصر

يعد الريال السعودي من أهم العملات التي يهتم المواطنون بمتابعتها، خاصة مع اقتراب موسم الحج، حيث يسعى عددا كبيرا لمعرفة سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وتقدم «الوطن» خدمة يومية للقراء خاصة بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.92 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل الحالي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.95 جنيه للبيع، مقابل 4.93 للشراء، اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل الحالي.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الريال السعودي سعر 4.95 جنيه للبيع، مقابل 4.93 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.87 للشراء، اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم نحو 4.96 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.95 جنيه للبيع، مقابل 4.93 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجلت سعر العملة السعودية نحو 4.96 جنيه، مقابل 4.90 للشراء، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل الحالي.