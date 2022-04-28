سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 28-4-2022 في البنوك المصرية

يعد الدينار الكويتي من أكثر العملات التي يبحث المواطنين عنها، باعتبارها العملة الأعلى سعرا مقابل الجنيه المصري، إذ يبحث العاملون في الكويت أو ذويهم عن سعر الدينار الكويتي، لمعرفة قيمة الأموال التي يتم تحويلها إلى الجنيه المصري.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس الموفق 28 أبريل من عام 2022، في البنوك العاملة في مصر، والتي تتمثل في الآتي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 60.33 جنيه للشراء، مقابل 60.70 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، نحو 58.12 جنيه للشراء مقابل 60.61 جنيه للبيع، وفق بداية تعاملات التي وردت صباح اليوم الأربعاء، ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، لنحو 58.51 جنيه للشراء مقابل 60.61 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف 55.90 جنيه للشراء، مقابل 60.58 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك المصرف المتحد.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 58.25 جنيه للشراء، مقابل 60.71 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك،

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 60.58 جنيه للبيع مقابل 56.26 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الخميس الموافق 28 أبريل، كما سجل الدينار الكويتي 58.73 جنيه للشراء مقابل 60.64 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 60.23 جنيه للشراء، مقابل 60.70 جنيه للبيع، كما سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، نحو 57.99 جنيه للشراء مقابل 60.51 جنيه للبيع، وفق بداية تعاملات التي وردت صباح اليوم الخميس، ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، لنحو 58.51 جنيه للشراء مقابل 60.61 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.