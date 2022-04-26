سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 26-4-2022 في البنوك المصرية

في ظل التوترات السياسية التي يشهدها العالم والتغيرات الاقتصادية التي أصابت العديد من الدول يهتم الناس بالعملات المختلفة لعدة أسباب منها للتجارة أو الاستثمار وغيرها، ومن ضمن العملات التي تحظى باهتمام الناس سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة.

وتقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الدينار الكويتي، في عدد من البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات للبنوك وردت صباح اليوم الثلاثاء.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 60.60 جنيه للشراء، مقابل 60.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، نحو 58.29 جنيه للشراء مقابل 60.78 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الثلاثاء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، نحو 58.31 جنيه للشراء مقابل 60.87 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 58.44 جنيه للشراء، مقابل 60.97 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وسجل الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد اليوم الثلاثاء نحو 55.81 جنيه للشراء و60.57 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص به.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 56.83 جنيه للشراء مقابل 60.92 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل الدينار الكويتي 58.92 جنيه للشراء مقابل 60.92 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.