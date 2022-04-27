سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 27-4-2022 في البنوك المصرية

يبحث الكثيرون بشكل يومي عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك والمؤسسات المصرفية، لمعرفة أفضل الأماكن لبيع العملة العربية أو الشراء، خاصة لمن يرغبون في السفر.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن»، أسعار العملات العربية، وسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية معاملات اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي سواء الحكومية أو الخاصة، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 60.33 جنيه للشراء، مقابل 60.70 جنيه للبيع، كما سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، نحو 58.12 جنيه للشراء مقابل 60.61 جنيه للبيع، وفق بداية تعاملات التي وردت صباح اليوم الأربعاء، ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، لنحو 58.51 جنيه للشراء مقابل 60.61 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 58.25 جنيه للشراء، مقابل 60.71 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، وفي بنك المصرف المتحد، سجل سعر الدينار اليوم الأربعاء نحو 55.96 جنيه للشراء و60.67 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص به.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 60.67 جنيه للبيع مقابل 56.74 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل، كما سجل الدينار الكويتي 58.92 جنيه للشراء مقابل 60.83 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.