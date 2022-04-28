«المملوك» يهنئ «مسلم» بالذكرى العاشرة لتأسيس جريدة «الوطن»

هنأ الكاتب الصحفي محمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24، الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بمرور 10 سنوات على تأسيس جريدة «الوطن».

تهنئة للعاملين في الوطن

وتابع «المملوك» في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل سنة وكل زملائنا وأساتذتنا في جريدة الوطن طبيين وبخير وعقبال 100 سنة بقيادة الكاتب محمود مسلم ملك الشاشات».

احتفال بمرور 10 سنوات على التأسيس

واحتفلت جريدة «الوطن» بـ 10 سنوات على تأسيسها بإفطار جماعي، أمس الأربعاء، حضره كل العاملين في الجريدة، وسط استعدادات لتنفيذ حفل كبير عقب عيد الفطر للاحتفال بشكل رسمي والاحتفاء وتقديم الشكر والتقدير لكل من ساهم في بناء هذا الصرح الإعلامي.