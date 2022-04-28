ماجدة خير الله تشيد بـ مصطفى شعبان: يصعب توقع خطواته التالية

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بدور الفنان مصطفى شعبان في مسلسل دايما عامر.

وكتبت ماجدة خير الله: «مصطفى شعبان يقدم نمطا جديدا عما اعتاد أن يقدمه في السنوات الأخيرة، من خلال مسلسل دايما عامر الذي يطرح من خلاله مشاكل التعليم، بين أطراف العملية التعليمية، المدرسين والطلاب ومناهج التعليم وفلسفته كل ذلك في اطار من الكوميديا الاجتماعية، مسلسل دايما عامر من تأليف وإخراج مجدي الهواري، وبطوله لبلبله وعمرو عبد الجليل وصلاح عبد الله ومحمد محمود، ومجموعه من النجوم الشباب».

ماجدة خير الله: ميزة مصطفى شعبان قدرته واستعداده لتلوين أدائه

وأضافت الناقدة الفنية: «مصطفى شعبان قدم العام الماضي مسلسل ملوك الجدعنة وسبقه عدة أعمال قدم فيها دور الرجل المزواج بتنويعات مختلفة، ومعظم أدواره لا تخلو من روح الكوميديا، التي يبرع في تقديمها بدايةً من فيلم خلي الدماغ صاحي، النعامه والطاووس، ومسرحية تحب تشوف مأساة؟ بالطبع لأ، تأليف لينين الرملي، وميزة مصطفى شعبان قدرته واستعداده لتلوين أدائه، بحيث يصعب أن تتوقع خطوته التالية».

مسلسل دايما عامر

تدور أحداث المسلسل حول مشاكل التعليم الناشونال والإنترناشونال والمشاكل التي تواجه الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور بطريقة كوميدية.

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، ميرنا نورالدين، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح، إخراج مجدي الهواري، ومن إنتاج الباتروس للمنتج كامل أبو علي.