يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 25 والقنوات الناقلة، لمعرفة تفاصيل الأحداث بعد تصاعدها، إثر قرار طليقة عامر عبد الرازق، الزواج مرة أخرى، ورفض ابنتهما الصغيرة هذه الزيجة، وغضب عامر لهذا الأمر برمته.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 25 والقنوات الناقلة

وتشمل مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 25 والقنوات الناقلة، شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساء اليوم، والإعادة الأولى في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

وتتضمن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 25 والقنوات الناقلة، شاشة قنوات ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 6:55 صباحًا، كما يعرض على منصة watch it الإلكترونية.

عامر عبدالرازق يعيد الطالب فريد لحضن والده

وشهد مسلسل دايما عامر الحلقة 24، تدخل عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي بالمدرسة، ويقوم بدوره مصطفى شعبان، لإقناع الطالب فريد بضرورة العودة إلى أبيه، وبالفعل تمّ التصالح بين فريد ووالده.