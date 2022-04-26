مسلسل دايما عامر الحلقة 24.. مستر لطفي يقلب الترابيزة على ميس زهرة

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 24، تحريض «مستر لطفي»، وكيل مدرسة رؤية الخاصة التي تنقسم لـ ناشيونال وإنترناشيونال، والذي يجسّد دوره الفنان صلاح عبد الله، ضد مديرة المدرسة «ميس زهرة»، التي تجسّد دورها الفنانة لبلبة، و«عامر عبدالرازق»، المشرف الاجتماعي، حيث زعمه أنّ المدرسة على وشك الضياع بسبب تصرفاتهما.

مسلسل دايما عامر الحلقة 24

في أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 24، ذهب مستر لطفي، إلى مستر أبو الوفا، صاحب المدرسة، ويؤدي دوره الفنان عمرو عبد الجليل، وأكد له أنّ المدرسة على وشك الضياع بسبب المشكلات التي عاشتها الفترة الماضية من حوادث سرقة، وهروب تلاميذ من منازلهم، بخلاف الرحلة المدرسية المرتقبة، المقرر أن تجمع بين طلاب الناشيونال والإنترناشيونال، وهو ما يغضب أولياء أمور المدارس.

أزمة بين ميرنا نور الدين وخطيبها

كما شهدت الأحداث أزمة بين ميس فدوى، وتؤدي دورها الفنانة ميرنا نور الدين، وخطيبها، بعدما اعترف الأخير لها بأنّه كان بصحبة إحدى الفتيات في ملهى ليلي، وأنّها مجرد موديل يتعامل معها.

واضطر خطيبها للاعتراف على نفسه، ظنًا منه أنّ عامر عبدالرازق، الذي رآه صدفة أبلغ خطيبته، وهو ما لم يحدث في الواقع.