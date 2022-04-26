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زاهي حواس ضيف شرف مسلسل دايما عامر الحلقة 25

كتب:

هبة أمين
11:11 م | الثلاثاء 26 أبريل 2022
زاهي حواس

زاهي حواس

ظهر الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري الكبير، في أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 25، باعتباره ضيف شرف الحلقة، حيث تصادف وجوده في محافظة الأقصر، في نفس الوقت مع الرحلة المدرسية لطلاب مدرسة رؤية، التي تضم قسمي ناشونال وإنترناشونال.

مسلسل دايما عامر الحلقة 25

تواجد طلاب مدرسة الأقصر في أحد المعابد الأثرية بالأقصر، في مسلسل دايما عامر الحلقة 25، بصحبة ميس زهرة، مديرة المدرسة وتجسد دورها الفنانة لبلبة، وتصادف وجود دكتور زاهي حواس، وحرص الطلاب على التقاط صور سيلفي بصحبته.

غناء طلاب مدرسة رؤية للأماكن الأثرية

وفي أحداث مسلسل دايما عامر، ذهب طلاب مدرسة رؤية، إلى رحلة لمحافظة الأقصر، وحرص عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي بالمدرسة، ويقوم بدوره مصطفى شعبان، على أن تضم الرحلة طلاب قسمي ناشونال وانترناشونال، على غير المعتاد في تاريخ المدرسة.

وأثناء ذهاب الطلاب إلى الرحلة، بصحبة هيئة تدريس المدرسة، حرصوا على الغناء للأماكن الأثرية بالأقصر وأسوان.

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