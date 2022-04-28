ينتظر محبو المسلسلات الرمضانية، مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 27 والقنوات الناقلة له، خاصة بعد الأحداث المثيرة التي انتهت عليها الحلقة السابقة، بطرد كريم قاسم لوالدته من المنزل بعد المواجهة بينهما، بسبب ما فعله في ابنة خالته.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن

وتستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 27 والقنوات الناقلة له، إذ تذاع لأول مرة على قناة CBC في تمام الساعة 6:15 مساءً، وعلى شاشة التلفزيون المصري بالقناة الثانية في التوقيت ذاته، تزامنًا مع أذان المغرب وموعد الإفطار.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن

ويعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 27 في تمام الساعة 8 مساءً على قناة المحور، وفي الساعة 10:30 مساءً على قناة ON، وعلى قناة الحياة 11:30 مساءً.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن من بطولة ريهام حجاج، وباقة من نجوم الوسط الفني بينهم كريم قاسم، توفيق عبدالحميد، أيمن القيسوني، محمود حجازي، صفاء الطوخي، وعبير صبري، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.