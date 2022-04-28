المنتجات البلاستيكية.. مشروع تصل أرباحه لـ350 ألف جنيه سنويا «دراسة»

كشفت دراسة استرشادية لمشروع بيع المنتجات البلاستيكية التي تعد من الاحتياجات الضرورية للمجتمع ومن السلع الأساسية، عن ارتفاع ربحية النشاط، حيث بلغ صافي الأرباح بنهاية العام الخامس 365,6 ألف جنيه، مقارنة بحوالي 253,4 بنهاية العام الأول.

إيرادات تصل لـ2,4 مليون جنيه خلال 5 سنوات

وأضافت دراسة الجدوى، الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنَّ إيرادات بيع المنتجات البلاستيكة خلال العام الأول من المشروع وصلت إلى 1,68 مليون جنيه، لافتة إلى أنَّ الإيرادات تضاعف بنهاية العام الخامس لتسجل 2,4 مليون جنيه.

أرباح مشروع بيع البلاستيك مضمونة

فيما أوضح الجهاز من خلال دراسته، أنَّ أبرز عوامل ربحية مشروع بيع أطباق وأواني بلاستيك يرجع إلى ارتفاع الطلب المحلي على المنتجات، وبالتالي قصر الفترة التي يمكن لصاحب النشاط استرداد النفقات والتكاليف الثابتة للمشروع.

وأفادت دراسة الجدوى وصول قيمة الاستثمارات الكلية للسنوات الخمس الأولى من عمر المشروع، إلى أقل من 190 ألف جنيه، كاشفة عن إمكانية الحصول على قرض بنكي بقيمة 128 ألف جنيه بضمان المشروع والسداد على أقساط بفائدة متناقصة 5% فقط، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابعت: «يحتاج النشاط إلى تشغيل 4 أفراد من العمالة المنتظمة في بدايته ما يساهم في توفير فرص عمل للباحثين عن مصدر دخل، بجانب بساطة الآلات والمعدات للمشروع وهي عبارة عن منتجات بلاستيكية متنوعة».

فيما أوصت دراسة الجدوى الراغبين في إدارة وامتلاك مشروعهم الخاص، عبر بيع وتجارة المنتجات البلاستيكية من أواني وأوعية لا تستغنى عنها المنازل الحديثة والمحلات والمتاجر، وبالتالي سهولة بيعها بمنافذ البيع وسرعة دوران المنتج وتحقيق هامش ربح عال، بضرورة استغلال رواجها والحرص على بيع منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.