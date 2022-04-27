الاتحاد الأوروبي يعلن تأهبه لتوقف ضخ الغاز الروسي ويخطط لرد منسق

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه تأهب للحظة وقف ضخ الغاز الروسي ويخطط لرد منسق، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

واندلعت أزمة الغاز الروسي عندما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق قراراً بالتعامل بالروبل الروسي بدلاً من الدولار الأمريكي مقابل الغاز، وهو الأمر الذي رفضه عدد من الدول، ما أسفر عن نية موسكو منع تصدير الغاز لتلك الدول التي وصفتها بغير الصديقة.

من جانبه قال رئيس البرلمان الروسي، اليوم، إنه يجب على بلاده أن تقطع إمدادات الغاز عن باقي الدول التي وصفها بـ«غير الصديقة»، فيما قال رئيس الوزراء البلغاري، إن قطع إمدادات الغاز الروسي عن البلاد يعد ابتزازاً.