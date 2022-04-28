تراجع إنتاج السيارات البريطانية وانخفاض صادراتها لأمريكا بنسبة 63.8% خلال عام

انخفض إنتاج السيارات في المملكة المتحدة بنسبة 33.4% على أساس سنوي إلى 76.900 سيارة في مارس 2022، حيث ظلت أحجام الإنتاج مقيدة بالنقص العالمي المستمر في أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، والمكونات الأخرى.

تجار السيارات البريطانية: انخفاض الإنتاج 41.4%

يمثل الرقم الأخير أيضًا أضعف شهر مر على الشركة منذ الأزمة المالية في عام 2009، وكان مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض الإنتاج بنسبة 41.4% للأسواق الخارجية، بحسب جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية.

تراجع صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 63.8%

شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة أكبر انخفاض خلال شهر مارس، حيث انخفضت بنسبة 63.8% على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إغلاق مصنع رئيسي في سويندون في يوليو 2021 والذي تم تصنيعه لسوق الولايات المتحدة، في حين انخفضت الصادرات إلى الاتحاد لأوروبي بنسبة -24.5%.

72.5% من السيارات المصنعة في بريطانيا كانت للتصدير للاتحاد الأوروبي

على الرغم من ذلك، فإنَّ 7 من كل 10 سيارات (72.5%) صنعت في المملكة المتحدة الشهر الماضي تم تصنيعها للتصدير، مع حصول الاتحاد الأوروبي على الأغلبية 67.0%، تليها الولايات المتحدة 8.2% والصين 6.6%، بينما زاد الإنتاج للسوق المحلي زيادة متواضعة بنسبة 4.3%.

وبلغ متوسط إنتاج السيارات في المملكة المتحدة 112740.44 وحدة حتى 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 185157 وحدة في مارس 2000 وأدنى مستوى قياسي بلغ 197 وحدة في أبريل من عام 2020.

من المتوقع أن يكون إنتاج السيارات في المملكة المتحدة 119500.00 سيارة بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يتجه إنتاج السيارات في المملكة المتحدة نحو 110000.00 سيارة في عام 2023 و 122000.00 سيارة في عام 2024.