تعرف على أسعار السيارات الزيرو في السوق: تبدأ من 208 آلاف جنيه

بدأت عمليات البحث عن السيارات الحديثة وأسعارها ومواصفاتها، وذلك مع اقتراب عيد الفطر المبارك بعد 5 أيام، وشهد سوق السيارات «الزيرو» والمستعملة عمليات البحث والسؤال عن السعر والمواصفات.

وقال أحمد محمود علي عضو رابطة تجار السيارات إنَّ راغبي شراء السيارات يبحثون عن موديلات 2019 و2021 و2020 و2022، خاصة مع استقرار الأسعار بعد عمليات الزيادة الرسمية من قبل الشركات المنتجة.

سوق السيارات المحلية

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات أنَّ سوق السيارات الزيرو شهد انتعاشًا في نهاية شهر رمضان، مبينًا أنَّ ارتفاع أسعار المركبات بجميع أنواعها بسبب أزمة التضخم المالي التي شهدها العالم إضافة إلى اندلاع الحرب ين روسيا وأوكرانيا مما أدى إلى ارتفاع السيارات بنسبة 30% من قيمة سعر السيارات الجديدة.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار المركبات بمختلف موديلاتها في سوق السيارات المحلية.

أسعار السيارات اليوم في مصر

شيفروليه أوبترا 2022

ناقل الحركة الخاصة بالسيارة: أتوماتيك.

قوة محرك السيارة: 1500 CC.

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 208 آلاف جنيه.

شيري أريزو 5 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أتوماتيك- هاي لاين.

قوة المحرك: 1500 CC.

السعر الرسمي المتداول في السوق: 209 آلاف و900 جنيه

شيرى أريزو 5

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال - بيز لاين - فرش جلد.

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC.

السعر الرسمي للسيارة في السوق: 212 ألف جنيه.

فيات تيبو 2021 الشكل الجديد

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال/ pack2.

قوة المحرك: 1400 CC.

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 212 ألفًا و900 جنيه.

سوزوكى سويفت ديزاير 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أتوماتيك/ Top Line.

قوة المحرك: 1200 CC.

السعر الرسمي المتداول: 214 ألفًا و500 جنيه.

رينو لوجان 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال/ E2.

قوة المحرك للسيارة: 1600 CC.

السعر الرسمي للسيارة: 215 ألف جنيه.

شيفروليه أوبترا 2021

ناقل الحركة: أتوماتيك/ هاي لاين.

قوة المحرك: 1500 CC.

السعر الرسمي للسيارة: 215 ألفًا و400 جنيه.