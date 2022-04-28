كيف تصبح مليونير من تجارة معدات البناء.. دراسة حكومية تكشف الطريقة

يستحوذ قطاع التشييد والبناء في مصر على أهمية كبرى خاصة مع إطلاق الدولة العديد من المشروعات العملاقة خلال السنوات الأخيرة، مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، والاهتمام بمشروعات البنية التحتية، وطالما كان ذلك النشاط هو الأبرز والقائد لقاطرة النمو، كما يستوعب ويضم 100 حرفة وصناعة تكميلية، ناهيك عن تشغيل الأيدي العاملة.

أرباح مذهلة ومزايا أخرى لمشروع تجارة معدات البناء

وكشفت دراسة حديثة صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن ربحية مرتفعة لمشروع تجارة العدد اليدوية ومعدات البناء، موضحة​ أنَّه يساهم في توفير فرص عمل مناسبة، كما أنَّ استغلال رواج هذه التجارة بالسوق المحلي لانتشار أنواع كثيرة يضمن نمو الإيرادات.

280 ألف جنيه أرباح مشروع تجارة معدات البناء

وأضاف الجهاز من خلال دراسة الجدوى الاسترشادية، أنَّ أرباح مشروع تجارة العدد اليدوية ومعدات البناء التي تتميز بسرعة الدوران وارتفاع الطلب المحلي خاصة في ظل توسع الدولة ببناء مجتمعات عمرانية جديدة، تقترب من 280 ألف جنيه بنهاية العام الخامس من المشروع، مقارنة بأرباح 193,7 ألف جنيه بنهاية العام الأول.

2,4 مليون جنيه.. إيرادات المشروع بنهاية العام الخامس

وتابعت الدراسة: «فيما تصل إيرادات مشروع تجارة معدات البناء إلى 1,68 مليون جنيه من مبيعات العام الأول، وتتضاعف لتحقق 2,4 مليون جنيه بنهاية العام الخامس»

كما أشارت إلى إمكانية حصول صاحب النشاط على قرض بنكي بقيمة 125 ألف جنيه لتمويل الاستثمارات الكلية للمشروع والبالغة 194 ألف جنيه، وذلك بضمان المشروع والسداد على أقساط بفائدة متناقصة 5% في إطار المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري.

وأوضح الجهاز أنَّ مشروع تجارة مواد البناء والعدد اليدوية من المشروعات كثيفة العمالة التي تصل إلى 6 أفراد للنشاط الواحد خلال السنوات الخمس الأولى، ما يساهم في توفير فرص عمل ودخول جيدة للعديد من الباحثين عن وظائف.