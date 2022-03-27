أسعار مواد البناء اليوم الأحد 27-3-2022.. الأسمنت يتراجع والحديد مستقر

سجّلت أسعار مواد البناء، اليوم الأحد 27-3-2022 تباينا سعريا؛ ليستقر سعر طن حديد التسليح عند مستوياته دون زيادة، فيما تراجعت أسعار الأسمنت بقيمة 10 جنيهات، فور إعادة الشركات تقييم أسعار مواد البناء بالأسواق المحلية.

وقال مدحت استطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إنّ السوق لا تواجه نقصًا في مواد البناء، فهناك تفاعل مع آليات العرض والطلب.

أسعار مواد البناء والحديد والأسمنت

وسجّل سعر طن الحديد اليوم الأحد 27-3-2022 في مصر استقرارا سعريا دون زيادة، وفق آخر سعر أعلنته شركات الحديد بداية الشهر الجاري، في كل المحافظات وجاءت أسعار الحديد ومواد البناء كالتالي:

- حديد عز بسعر 18500 جنيه.

- حديد بشاي بسعر 18.400 جنيه.

- حديد المراكبي بسعر 18350 جنيها.

- حديد سرحان بـ18350 جنيهًا.

- حديد الكومي بسعر 14900 جنيه.

- حديد المعادي بسعر 18000 جنيه.

- حديد مصر ستيل بسعر 18000 جنيه.

- حديد العشري بسعر 18000 جنيه.

ووفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية، سجّلت أسعار الخردة 655 دولارا / طن وأسعار خام الحديد 150 دولارا / طن، فيما تراوح سعر مربعات الصلب «البيليت»، ما بين 850 دولارًا للطن، وأسعار حديد التسليح ما بين 960 دولارًا / طن ولفائف الأسلاك 850 دولارًا / طن.

أسعار الأسمنت في الأسواق

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 27-3-3-2022، تراجعًا بقيمة 10 جنيهات للطن فور إعلان شركات عن أسعار للأسبوع الجاري، الشركة العربية للأسمنت يباع بسعر 1400 جنيه.

- الشركة العربية للأسمنت النصر بسعر 1350 جنيهًا.

- المعلم 1350 جنيهًا.

- المخصوص 1370 جنيهًا.

- سيناء 42.5 بسعر 1470 جنيهًا.

- أسمنت حلوان 1380 جنيهًا.

- السويدي 1430 جنيهًا.

- المسلة 1340 جنيهًا.