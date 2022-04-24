أسعار مواد البناء اليوم الأحد 24-4-2022.. الأسمنت يبدأ من 1260 جنيها

ارتفعت خلال الساعات الأخيرة عمليات البحث عن أسعار مواد البناء اليوم، خاصة لمن حصلوا على تصاريح البناء، ويرغبون في معرفة ميزانية شراء الحديد والأسمنت والجبس بأنواعه كافة، خاصة أن السوق يشهد تحركات سعرية خلال فترات قصيرة للغاية، بسبب تذبذب سعر خام البلينت المستورد الذي يدخل في صناعة الحديد.

أسعار مواد البناء اليوم

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تجيب عن تساؤلات القراء عبر محركات البحث المختلفة، يستعرض بوابة «الوطن» أسعار مواد البناء في السوق المحلي، اليوم الأحد، الموافق 24 أبريل الجاري، بحسب النشرة السعرية التي تصدرها غرفة مواد البناء بالغرف التجارية بالقاهرة، في السطور التالية:

سعر طن الحديد

واستقرت أسعار الحديد في السوق المحلي، ليتراوح سعر طن الحديد ما بين 19700 إلى 20 ألف جنيه، وذلك تسليم من المصنع، ولا يشمل تكلفة النقل والعمال ومكاسب تجار الجملة، وجاء سعر الحديد كالآتي:

- حديد الكومي بسعر 19700 جنيها.

- حديد الجارحي وصل لنحو 19700 جنيها.

- حديد بشاي 20 ألف جنيه.

- حديد العتال 19700 جنيها.

- حديد سرحان 19700 جنيها.

- حديد عطية نحو 19700 جنيها.

- حديد المراكبي 19700 جنيها.

- حديد المصريين 20 ألف جنيه للطن.

- حديد المعادي 19700 جنيها.

- حديد العشري نحو 19700 جنيها.

- حديد مصر ستيل نحو 19700 جنيها.

- حديد عز نحو 20 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

أما سعر طن الاسمنت فسجل اليوم الأحد الموافق 24 أبريل ما بين 1260 جنيها إلي 1290 جنيها، وتأتي الأسعار كالآتي:

- الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» 1260 جنيهًا.

- مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1265 جنيها.

- أسمنت سيناء بسعر 1265 جنيها.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1265 جنيها.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1260 جنيهًا.

- شركة أسمنت حلوان سجل 1275 جنيها.

-لافارج للأسمنت، سجل سعر الطن 1270 جنيهًا.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1290 جنيهًا.

أسعار الجبس

وجاء سعر طن الجبس في الأسواق المحلية، كالآتي:

السويس 580 جنيها للطن.

العامرية بسعر 650 جنيها.

المعمار يباع بسعر 690 جنيها.

الدولية يباع بسعر 710 جنيهات.

شركة سينا بسعر 850 جنيها.

جبس مصر سيناء بسعر 650 جنيها.