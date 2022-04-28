تفاصيل امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للمدارس الحكومية والخاصة والمنازل

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات المنازل لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، ستكون على مستوى الإدارة التعليمية، وليس المدارس، ولن يكون لمعلمي المدارس أي علاقة بها، إلا من خلال المشاركة في التصحيح.

امتحانات المنازل للصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الإدارات

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأمر ينطبق أيضَا على الأسئلة المقالية التي تمثل 30% من عدد أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي، فهذه أيضًا ستكون على مستوى الإدارة التعليمية، سواء للمدارس الحكومية العادية، أو الخاصة أو التجريبية، وسيتم وضعها عن طريق الموجه الأول للمادة، وليس المعلم الأول أو الموجه العام.

الأسئلة المقالية موحدة في المدارس الحكومية والخاصة

وقال المصدر، إن الأسئلة المقالية والموضوعية «الاختيار من متعدد» لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام لطلاب المنازل، سوف تكون في ورقة واحدة، وبالتالي سيجيب الطالب على الأسئلة خلال فترة واحدة، دون تقسيم الامتحان لفترتين بين الأسئلة المقالية والموضوعية.

لا استراحة للمنازل بين الأسئلة المقالية والموضوعية مثل طلاب التابلت

وأضاف المصدر، أن وزارة التربية والتعليم، كلفت الموجهين الأوائل لكل مادة، بوضع الأسئلة المقالية بنسبة 30%، والاختيار من متعدد بنسبة 70%، في ورقة واحدة، وبالتالي سينتهي طلاب المنازل من أداء الامتحان كل يوم، قبل زملائهم النظاميين الذين سيمتحنون الأسئلة المقالية في فترة، ثم يخرجون استراحة ربع ساعة، ويدخلون اللجان مرة أخرى لأداء باقي الأسئلة «الاختيار من متعدد» على أجهزة التابلت، مضيفًا أنه لا مانع قانونًا من ذلك، طالما أن الأسئلة مختلفة بين المنازل والطلاب النظاميين، وليست موحدة.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 شهر مايو المقبل، حيث تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في يوم 11 مايو المقبل وحتى يوم 25 من نفس الشهر، والصف الثاني الثانوي يبدأ في يوم 12 مايو وحتى 26 مايو.