وزير التعليم يكشف موقف الطلاب «مهكري التابلت» في أولى وثانية ثانوي

وضع قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام 70% أسئلة إلكترونية و30% ورقية، الطلاب الذين «هكروا التابلت» في ورطة كبيرة، لأنَّهم أصبحوا مطالبين بسرعة إصلاح الأجهزة وإعادتها للمنظومة مرة ثانية.

حرمان طلاب الثانوي مهكري التابلت من امتحانات نهاية العام

ووصلت لـ«الوطن»، استفسارات من بعض الطلاب الذين هكروا التابلت، وتحديدا من الصف الثاني الثانوي العام، إذ اعتقدوا أنَّ امتحانات نهاية العام ستكون ورقية كما حدث في الترم الأول، وبالتالي لا حاجة لاستخدام التابلت هذا العام، فقرروا تهكيره ليُتاح لهم الدخول على المواقع البحثية، واستخدامه في أغراض غير تعليمية.

وعرضت «الوطن»، استفسار الطلاب على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الذي ردّ بأن كل طالب هكر التابلت، وأخرجه من المنظومة سيكون مهددا بالرسوب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

إذا كان الطالب السبب في خروج التابلت من المنظومة سنعتبره راسبا

وقال وزير التعليم، في تصريحات خاصة، إنَّه سيتمّ حرمان الطالب في الصف الأول، أو الثاني الثانوي العام، من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي، طالما هكر جهاز التابلت، واستخدمه في أغراض غير تعليمية، لافتًا إلى أنَّ هؤلاء الطلاب لن تمتحنهم الوزارة ورقيا، لأنّهم السبب في خروج التابلت من المنظومة.

وأضاف أنَّ طالب الصف الأول أو الثاني الثانوي، إذا كان هو السبب في خروج جهاز التابلت من المنظومة، فإن الوزارة ستحرمه من الامتحان بالفعل، بل إنَّها ستعتبره راسبًا في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لأنَّه لن يستطيع الامتحان بالجهاز والتابلت ليس مدرجا في منظومة الامتحانات الإلكترونية، ولا يستطيع قراءة المنصة الامتحانية.