«التعليم» تعلن التخصصات المطلوبة لوظائف المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، التخصصات للوظائف المطلوبة للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2023/2022، مؤكده أنه لن يتم قبول أي طلب لمؤهلات غير مطابقة للمطلوب أو طلب تغيير وظيفة بعد التقدم وكذلك سيتم استبعاد من يتقدم ولم يتكمن من إثبات الخبرات المطلوبة لكل وظيفة من الوظائف المطلوبة.

التخصصات المطلوبة لوظائف المدارس اليابانية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية التخصصات المطلوبة لوظائف المطلوبة المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2023/2022 وهي كالتالي:

مدير مدرسة

- الخبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية وخبرات مثبتة في التدريس والتعامل مع الأطفال في مؤسسات تعليمية.

- الخبرات داخل أو خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكيل المدرسة

- الخبرات مثبتة في مجال في التدريس والتعامل مع الطلاب وإداريات شئون الطلاب والمعلمين والقوانين واللوئح التي تنظم العمل داخل المدارس.

- خبرات داخل أو خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

معلم رياض أطفال

- خريجو تخصص رياض الأطفال وأن تكون الخبرات مثبتة فى العمل فى مدارس لغات ولابد من إثبات كفائة.

- خبرة في مجال التدريس باللغة الإنجليزية.

معلم لغة عربية

- خريجوا تخصص لغة عربية وأن تكون الخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم لغة إنجليزية

- خريجوا تخصص لغة إنجليزية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم Math وScience ابتدائي

- خريج كلية التربية.

- يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

- إجادة مهارات استخدام الكمبيوتر والبحث فى شبكة المعلومات الدولية باللغة الإنجليزية واستخدام مصادر التعلم الرقمية.

- إجادة العمل في فريق.

- سيتم عقد اختبار منفصل مرتبط بالمنهج متعدد التخصصات وفنيات تدريسه.

معلم دراسات اجتماعية

- خريجو كليات التربية تاريخ أو جغرافيا أو تربية تعليم أساسى دراسات اجتماعية.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم تربية بدنية وصحية

- خريجو كليات التربية الرياضية و البدنية.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم مهن

- اقتصاد منزلي تصميم أزياء أو تغذية.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم تكنولوجيا تعليم

- خريجو كليات التربية تكنولوجيا تعليم أو كلية العلوم حاسب آلي أو كلية حاسبات ومعلومات، ولديه القدرة على تقديم الدعم التقنى للمدرسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

معلم تربية فنية

- خريجو تخصص تربية فنية، فنون جميلة، فنون تطبيقية وتربية نوعية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

معلم تربية موسيقية

- خريجو تخصص تربية موسيقية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

أخصائي اجتماعي

- خريجو تخصص كلية خدمة اجتماعية أو اجتماع وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

أخصائى نفسى

- خريجو تخصص علم نفس أو تخصص مماثل وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

معلم غرفة مصادر

- خريج كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل أو دبلوم تربية خاصة أو حاصل على دبلومة الصحة النفسية أو صعوبات تعلم.

- خبرة في التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المسموح بقبولها كحالات دمج بالمدارس.