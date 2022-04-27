توجيهات «التعليم» بشأن امتحانات الثانوية «ماذا تفعل لو سقطت المنصة؟»

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط جديدة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي، في ضوء الاستعدادات النهائية الخاصة بآلية عقد الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي2021-2022، مؤكدة أن جميع الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات ومراجعة المقرر الدراسي من الكتب المدرسية بعيدا عن المذكرات الخارجية التي تبعتد عن فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

الامتحانات تعقد بنسبة 70% من الأسئلة الإكترونية و30% للمقالية

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أنه بالنسبة لامتحانات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام بالمدارس الرسمية والخاصة فالطلاب الذين لهـم الحق في أداء الامتحانات الإلكترونية المنتظمين والخدمات، والـذيـن مـن المقرر لهـم أداء 70% مـن امتحـان كـل مـادة إلكترونيـا عـن طـريـق الحاسب اللوحي (التابلت) المسلم لـهـم، إذا تعـرض أي منهم أثناء تواجـده بلجنـة سير الامتحـان لأي عـائـق خـارج عـن إرادتـه يحـول دون أداء الامتحان إلكترونيـا، وفـي ضـوء محضر إثبـات الحـالـة الموقـع مـن مدير المدرسة ومسؤول التطوير التكنولوجي باللجنة، سيعقد لهـم امتحان آخـر في المواد الأساسية على مدار ثلاثة أيام بعـد نهاية الامتحانات بعشرة أيام على الأكثر، ويحـق لـه إعادة الامتحان ورقيا في المادة أو المواد التي تعثر فيها وذلك على مستوى الإدارة التعليمية.

وأكدت الوزارة أن الطلاب الذين ليس لهم الحق في أداء الامتحانات الإكترونية هم طلاب المنازل، والدمج التعليمي وتعقـد لهـم امتحانات ورقيـة بالكامل سواء الأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد على مستوى الإدارة التعليمية ولا يتم تطبيـق فـترة الراحة الخاصة بالطلاب المقرر لهم أداء جزء من الامتحان إلكترونيا والموجودة بالجدول الذي تم إعلانه من قبل ومدتها (15 دقيقة) ويتولى الموجه الأول لكل مادة وضع الأسئلة.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة التزام المكلفين بوضع الأسئلة المقالية 30٪ للطلاب الذين يؤدون الامتحان إلكترونيا بمراعاة الأوزان النسبية للموضوعات ونواتج التعلم كما في المواصفات المعتادة، وتعقد امتحانات المواد غير الأساسية والمجالات والمستوى الرفيع ورقية لجميع الفئات بلجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدرسة وتعقد الامتحانات تحت إشراف الإدارة التعليمية، وبدون ورقة مفاهيم.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي يكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع «التربية الدينية التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء» بلجان مراقبة ومؤمنة وضمن جدول الامتحانات المعتمد بنظام «البايل شيت» وبدون ورقة مفاهيم.