إجراءات الحصول على قرض بنك مصر لأصحاب المهن الحرة.. بـ6 مستندات فقط

تواصل البنوك المصرية، تيسير الكثير من إجراءت الحصول على جميع أنواع القروض، التي تساعد في تنمية المشروعات الاقتصادية، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، منها القروض الخاصة لأصحاب المهن الحرة.

وفي سبيل ذلك وضع بنك مصر، 6 شروط أساسية لحصول أصحاب المهن الحرة، والأنشطة التجارية المختلفة، غير الموظفين في القطاعي الخاص أو العام بالحصول على قروض من البنك، في إطار سعيهم لتوسعة نشاطهم التجاري، أو من يريد شراء وحدة سكانية، وغيرها من الأغراض التب قد يحتاجها أصحاب المهن الحرة.

ولخدمة هذة الفئة من أصحاب المهن الحرة، قدّم بنك مصر، فرصة كبيرة لتلك الفئة، للحصول على قرض شخصي، بحد أقصى 500 ألف جنيه، وفترة سداد تصل إلى 5 سنوات، وكل ذلك بشروط بسيطة وسريعة.

المستندات من أجل قرض المهن الحرة في بنك مصر

من خلال تقديم عدة مستندات مهمة، يستطيع أصحاب المهن الحرة الحصول على قرض بنك مصر، وهي كالتالي.

- صورة حديثة وسارية من طاقة الرقم القومي.

- بيان بالدخل الشهري، لطالب القرض من خلال محاسب قانوني.

- صورة من البطاقة الضريبية على أن تكون سارية.

- صورة حديثة وسارية من تصريح مزاولة المهنة.

- إيصال حديث لأحد المرافق «مياه، كهرباء، غاز» بشرط ألا يكون مر عليها أكثر من 3 أشهر.

- سجل تجاري سارٍ وحديث.

مميزات قرض المهن الحرة في بنك مصر

- تصل قيمة القرض إلى 500 ألف جنيه.

- القرض يقدم من دون وجود ضامن.

- فترة سداد القرض تصل إلى 5 سنوات.

- فائدة القرض 17.5%، وبشكل متناقص سنويًا.

شروط الحصول على قرض المهن الحرة

- ألا يقل عمر طالب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد على 65 عاما.

- ألا يقل الحد الأدنى لبداية نشاطة التجاري عن عام.

- ألا يقل صافي الدخل الشهري عن 2000 جنيه.