شهدت الأحداث الماضية من مسلسل المشوار تصاعدًا كبيرًا، خاصة بعد المواجهة بين ماهر وورد واختلافهما حول قضية الآثار المسروقة، وخروج وجيه الشوربجي من السجن، بالإضافة إلى ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولة سعيد سرقة الآثار من ماهر، كما يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 27 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 27 والقنوات الناقلة

وفي السطور التالية نستعرض لكم مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 27 والقنوات الناقلة، إذ تعرض الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة DMC، بالإضافة إلى عرض الحلقة الساعة 11:15 مساءً على شاشة قناة DMC دراما.

مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 27 والقنوات الناقلة في الإعادة

أما فيما يخص مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 27 والقنوات الناقلة في الإعادة، فتأتي عبر شاشة قناة DMC الساعة الثانية صباحًا، والساعة 1:45 من مساء اليوم التالي، بينما تعاد عرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما الساعة 4:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا.