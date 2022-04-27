مسلسل المشوار الحلقة 26.. محمد رمضان يكتشف عمل «كمال» لدى محامي «وجيه»

واجه مهاب والده وجيه الشوربجي ووالدته بعد علمه بأنهما يتاجران في الآثار، وأن القضية المتهم فيها والده ليست كيدية كما كان يعتقد في البداية، وطالب والديه أن يشركاه معهما في خطتهما لاستعادة الآثار المسروقة، وذلك خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 26.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 26

علم محمد رمضان أن ابن عمه كمال الذي يقوم بدوره الفنان محمد عبده يعمل لدى راشد محامي وجيه دون إخباره، وذلك من خلال مراقبة سعيد له، كما طالب سعيد باستكمال مراقبته حتى يعلم ما يخطط له، وأن يأتي له بمكان ليقيم به هو وزوجته دينا الشربيني بعيدًا عن مكان الحاج سالم.

ظهور عمرو عبدالجليل كضيف شرف في المشوار

شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 26 ظهور الفنان عمرو عبدالجليل في دور «صديق» وهو الشخص الذي لجأ إليه محمود الليثي ليقنعه بأن يدبر مكان لإقامة ماهر وورد، ثم سرقة قطع الآثار منه وبيعها والاستفادة منها.