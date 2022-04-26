مسلسل المشوار الحلقة 25.. سيد رجب يتواصل مع وجيه بشأن الآثار المسروقة

شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 25، تواصل الحاج سالم الذي يقوم بدوره الفنان سيد رجب مع وجيه الشوربجي، وبالفعل قام بمقابلته للحديث عن الجزء الثاني من الآثار التي يمتلكها محمد رمضان، واستعانته بالحاج سالم لبيعها، وفي البداية لم يوافق وجيه على إعطاء الأمان لسالم خوفا أن يكون من عناصر الشرطة، ولكن بعد أن عرض عليه صور القطع المفقودة ونسخة من تلك القطع التي يمتلكها وافق على سماعه.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 25

عرض سيد رجب على وجيه الشوربجي خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 25 أن يساعده في الحصول على الآثار المفقودة مقابل أن يأخذ 50% من تلك الصفقة ولكن وجيه رفض ذلك، وحاول مساومته حتى وصل إلى مبلغ 20 مليون جنيه مقابل تسليم قطع الآثار.

نشوب خلاف بين ماهر وورد

ونشب خلاف بين ورد وماهر بعد مكالمتها لوجيه الشوربجي، خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 25، وجاء الخلاف نتيجة اقتناع ورد بحديث وجيه وضرورة أن تسلمه قطع الآثار مقابل أخذ مبلغ كبير من الأموال منه بدلًا من تعريض حياتهم للخطر، ولكن ماهر لم يوافق على ذلك الحل، إذ يرى أنه يجب عليه بيع قطع الآثار والاستفادة من أكبر قدر من الأموال بدلا من تسليمها لوجيه.