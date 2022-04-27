مسلسل المشوار الحلقة 26.. مواجهة بين ماهر وورد بسبب الآثار المسروقة

حقق مسلسل المشوار نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في السباق الرمضاني الحالي 2022، إذ شهدت الحلقات السابقة عددا كبير من الأحداث التشويقية منذ هرب محمد رمضان وزوجته دينا الشربيني وابنهما بقطع الآثار المسروقة من وجيه الشوربجي، وبحث الشرطة عنهما، إذ يبحث قطاع كبير من الجمهور عن أحداث مسلسل المشوار الحلقة 26 التي عرضت منذ قليل على قناة DMC.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 26

بدأت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 26 بمواجهة بين محمد رمضان وزوجته ورد بعد خروجها من المنزل إلى حديقة الحيوان دون علمه لتبحث عن حقيبة الدولارات والآثار المسروقة، وتعيدها إلى وجيه، ولكن حاول ماهر طمأنتها وإزالة مخاوفها، وأخبرها أنه سيتصرف دون إلحاق الأذى بأي منهما.

علي الطيب يحاول العودة إلى سلمى

ذهب علي الطيب إلى طليقته سلمى وحاول إقناعها بالعودة إليه، كما أخبرها أن والدها يريد عودتهما سويًا، كما أخبرها أن والدها يتاجر في الآثار، وذلك خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 26.