وجيه الشوربجي يحاول إقناع ورد بتسليمه الآثار.. مسلسل المشوار الحلقة 25

بدأت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 25، بمكالمة هاتفية بين وجيه الشوربجي الذي يقوم بدوره الفنان أحمد كمال ودينا الشربيني، حيث سألها عن سبب ما فعلته وأنها عرّضت حياتها وحياة ابنها للخطر، كما حاول إقناعها هي وماهر بإعادة الآثار المسروقة منه، ومحاولة حل الأزمة بينهما بدلًا من تدخل الشرطة.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 25

كما طمأنها وجيه أنه سيعطيها ما تريده من أموال مقابل إعادة الآثار خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 25، بالإضافة إلى مساعدتها في القضية وتعيين أفضل المحامين لها وله لتخرج من تلك القضية، ولكن قام ماهر بإنهاء المكالمة معه، وأخبره أنه سيقوم بالتفكير في عرضه أولا ثم الرد عليه مرة أخرى.

محمد رمضان يحاول بيع الآثار المسروقة

بعد سماع محمد رمضان مكالمة وجيه انتابه الخوف وحاول التصرف سريعًا في الآثار التي يمتلكها قبل أن تكبر الأزمة، لذلك ذهب إلى الفنان سيد رجب الذي يقوم بدور الحاج «سالم» وهو المشتري الذي عثر عليه ماهر الحلقات الماضية للتحدث معه حول بيع الآثار التي تأخر التصرف بها ولكن حاول سالم إلهائه بأنه سوف يتصرف.