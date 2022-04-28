سلمى أبو ضيف عن مشاركتها في الاختيار 3: زوجة الإرهابي مختلفة عني

تعيش الفنانة سلمى أبو ضيف حالة من النجاح الفني خلال موسم الدراما الرمضانية، وذلك من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل راجعين يا هوى للمخرج محمد سلامة، والذي حصل على ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عديدة، بالإضافة إلى ظهورها كضيفة شرف بشخصية «تاليا» في حلقات بمسلسل سوتس بالعربي للمخرج عصام عبد الحميد، والاختيار 3 للمخرج بيتر ميمي.

وعبرت سلمى أبو ضيف، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل الاختيار 3، خلال لقائها في برنامج «ET بالعربي»، إذ جسدت دور «منة» زوجة أحد الإرهابيين خلال أحداث الحلقة الـ 23، قائلة إنها كانت ترغب فى تقديم هذا الدور من قبل: «هي مختلفة عني تماما شكلا وموضوعا، كنت أرغب في تقديم شخصية تنتهج هذا الفكر، وأظن أنها بها نوع من التوعية، لماذا يصل الإنسان لتلك المرحلة وما العواقب التي قد يتعرض لها بسبب تلك الأفعال».

سلمى أبو ضيف تتحدث عن مشاركتها في سباق دراما رمضان 2022

3 شخصيات تظهر بهم سلمى أبو ضيف في رمضان 2022، وهم منة بمسلسل الاختيار 3، ودور ولاء في مسلسل راجعين يا هوى، بالإضافة لكونها ضيفة شرف بمسلسل سوتس العربي من خلال شخصية تاليا.

«بها طاقة لذيذة»، هكذا تحدثت سلمى أبو ضيف عن ظهورها في مسلسل سوتس بالعربي: «شخصية جادة وقوية للغاية»، بينما استفاضت في الحديث عن مسلسل راجعين يا هوى الذي تشارك في بطولته مع الفنان خالد النبوي، وعن المشاهد التي تجمعها بالممثل الشاب نور النبوي: «في كيمياء بين ولاء وطارق وبتزيد مع تطور الأحداث، وحبيت تشبيه الجمهور للعلاقة بينهما بروميو وجوليت».

سلمى أبو ضيف: خالد النبوي يعطيني نصائح.. و«بموت» في أنوشكا

وأشارت إلى الفنان خالد النبوي يقدم لها نصائح مفيدة بالنسبة لها مشوارها الفني: «بيديني نصايح بسيطة ورسالة ثقة واطمئنان في شغلي وشعور بالراحة»، أما الفنانة أنوشكا فتجمعها بها علاقة جيدة: «أنوشكا والدتي منذ مسلسل حلاوة الدنيا، علاقة الأمومة والعاطفة بينا موجودة بالفعل أنا بموت فيها ومش محتاجين نكسر الحاجز بينا».

وتابعت الفنانة سلمى أبو ضيف أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل منعطف خطر، ثم ستحصل بعده على إجازة.