سلمى أبو ضيف زوجة إرهابي في أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23

تظهر الفنانة سلمى أبو ضيف للمرة الأولى، ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23، إذ تقوم بدور زوجة مسئول التدريب في خلية كريم بداوي، ويتم إلقاء القبض عليها من قبل رجال الأمن الوطني بعد قيامها بتصوير أقسام الشرطة، ويحقق معها الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز)، بالتعاون معه للكشف عن الخلية التكفيرية المنضمة لها هي وزوجها وتهدف لارتكاب عدد من العمليات الإرهابية التي تستهدف أقسام ورجال الشرطة.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29

وتطلب منة زوجة الإرهابي، من زكريا يونس، ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23، الحماية في ظل اعترافها على زوجها، والكشف عن المخطط الذي سيقوم به، وبالفعل تنجح قوات الأمن في القبض عليه.

الضابط زكريا ينجح في استجواب الإرهابي بركات

وعلى الجانب الآخر، ينجح الظابط زكريا في استجواب الإرهابي بركات، الذي قام بالقبض عليه ضمن أحداث الحلقة الماضية، وذلك ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29، مما يجعلهم أقرب للقبض على الإرهابي أبو أيوب.