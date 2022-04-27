مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26.. سلمى أبو ضيف تدخل مصحة لعلاج الإدمان

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26 بطولة الفنان خالد النبوي شهد العديد من الأحداث، ومع اقتراب نهاية المسلسل الذي يشارك في السباق الرمضاني 2022، تنكشف الكثير من الحقائق، إذ تدور قصة هذا العمل الدرامي الذي كتبه المؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة في إطار اجتماعي عن بليغ أبو الهنا الذي يعود من مهجره ليصلح بين أفراد عائلته ويسترد ميراثه التائه بينهم.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26

من أبرز الأحداث التي شهدها مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26 أن الفنانة سلمى أبو ضيف التي تلعب دور ولاء فطين أبو الهنا ابنة شقيق بطل المسلسل بليغ أبو الهنا الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي، دخلت مصحة لتعالج من الإدمان الذي وقعت في شباكه هي وصديقتها ياسمين، إذ دخلت إلى مصحة لعلاج الإدمان بمساعدة عمها بليغ وصديقته الدكتورة النفسية ماجي عبدالعزيز وتلعب دورها الفنانة اللبنانية نور.

ولاء أبو الهنا في مصحة لعلاج الإدمان

أخذ الفنان خالد النبوي يالذي يلعب دور بليغ في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26 ابنة أخيه ولاء فطين أبو الهنا من بيتها إلى مصحة لعلاج الإدمان، حيث احتجزت هناك لتبدأ أولى جلسات العلاج على الفور، وتركها هناك على أمل أن تشفى.

ماجي تخبر بليغ بزيارة ناتالي لها

بعد أن اطمئن بليغ أبو الهنا على ابنة أخيه، تحدثت معه الدكتورة ماجي عن زيارة غامضة من شخص غامض بالنسبة لها اسمه ناتالي، وهي مرسول أبو عدنان الرجل الذي يدين له بليغ بمبلغ 5 ملايين يورو، فأقلقت هذه الزيارة ماجي وقررت أن تسأل بليغ عنها، لكنه تعامل مع حديث ماجي أيضا بشيء من الغموض ولم يخبرها الحقيقة مع أنها أخبرته أن ناتالي هددتها وتسعى للانتقام منه إن لم يسدد.