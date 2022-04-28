إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 6 سيارات على الطريق الزراعي بالقليوبية

شهد طريق «القاهرة - إسكندرية» الزراعي، أمام وحدة المرور بطوخ، حادث تصادم 6 سيارات من بينها سيارتي تريلا مقطورة وأتوبيس، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الفني لفحص الحادث.

بلاغ بتصادم الطريق الزراعي

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بوقوع حادث تصادم ومصابين عند نقطة مرور طوخ.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة تبين تصادم 6 سيارات وهي «تريلا بمقطورة س م ب 7912»، و«تريلا مقطورة ع وط 71613»، وسيارتي «ميكروباص 3928 ب ل س»، و«أتوبيس 9982»، وسيارة «جامبو 956 د ج ب».

وأسفر الحادث عن إصابة 5 اشخاص، ودفع مرفق الإسعاف بثلاث سيارات لنقل مصابي الحادث لمستشفى بنها التعليمي، ودفعت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بالتنسيق مع إدارة المرور بالقليوبية، بمعداتها لتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

سقوط سيارة من أعلى كوبري السواح

وفي وقت سابق، شهد كوبري السواح بترعة الإسماعيلية في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، سقوط سيارة ملاكي من أعلى الكوبري، ما أسفر عن وفاة السائق، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري السواح دائرة القسم، وأسفر عن وفاة السائق.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري السواح دائرة القسم، وأسفر الحادث عن وفاة السائق، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.