مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 رمضان في محافظات مصر

مع اقتراب موعد انتهاء شهر رمضان، يعتبر البحث عن مواقيت الصلاة في آخر أيام رمضان، أمرًا مهمًا جدًا بالنسبة للمسلمين، من أجل معرفة موعد أذان الفجر، وموعد أذان المغرب، لأنهما مرتبطين بأداء فريضة الصيام.

وتستعرض بوابة «الوطن» من خلال السطور التالية، وضمن خدماتها اليومية لقرائها، مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 28 رمضان والموافق 29-4-2022، ومواعيد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر اليوم، وذلك وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:41 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.30 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:54 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:43 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:37 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في طنطا

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:40 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:33 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:57 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:49 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:27 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:47 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

-موعد أذان الفجر: الساعة 03:48 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:22 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:24 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:44 مساءً