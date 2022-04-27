مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 26 رمضان في سوهاج

يستعد المسلمون عقب أذان المغرب اليوم الأربعاء 26 رمضان، لإحياء ليلة 27 رمضان، إحدى الليالي الوترية في الشهر الفضيل، والتي يتحرى المسلمون فيها ليلة القدر، حيث ينتهي صيام اليوم مع رفع أذان المغرب ليبدأ الاستعداد للسحور ويوم صيام جديد، كما تبدأ صلاة التهجد في المساجد بداية من الغد.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 26 رمضان بمحافظة سوهاج

لذا تقدم «الوطن» خدمة مواقيت الصلاة وموعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 26 رمضان بمحافظة سوهاج، حيث يرفع أذان المغرب في تمام الساعة 6 و28 دقيقة مساءً.

مواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج اليوم 26 رمضان

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:46 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:28 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:32 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:28 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:41 مساءً.

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:30 صباحًا.

- موعد السحور في الساعة 1:30 صباحًا.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 26 رمضان بمركز جرجا

بينما يأتي موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأربعاء 26 رمضان بمركز جرجا بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 6 و29 دقيقة مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 رمضان بمركز جرجا

موعد صلاة الفجر الساعة 3:45 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:24 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:31 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:29 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:40 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:30 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:30 صباحا.