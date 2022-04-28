مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 27 رمضان بسوهاج
كتب:
شيماء دراز
02:37 ص | الخميس 28 أبريل 2022
مواقيت الصلاة
تنتهى ليلة 27 رمضان عند رفع أذان الفجر، والذي يحدد وفقا للتوقيت المحلي بكل محافظة ومدينة، وتحدده دوائر الطول والعرض وقرب وبعد كل محافظة او مدينة من خط الاستواء .
موعد أذان الفجر يوم الخميس 27 رمضان بمحافظة سوهاج
ووفقا للتوقيت المحلى لمحافظة سوهاج ، يرفع أذان الفجر ليوم 27 رمضان في تمام الساعة 3 و45 دقيقة صباحا، بينما موعد الإمساك في تمام الساعة 3 و30 دقيقة صباحا .
مواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج 27 رمضان
- موعد صلاة الفجر الساعة 3:45 صباحًا.
- موعد الشروق الساعة 5:33 صباحًا.
- أذان الظهر الساعة 11:59 صباحًا.
- موعد صلاة العَصر الساعة 3:35 مساءً.
- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:29 مساءً.
- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:44 مساءً
- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:30 صباحا.
- موعد السحور في الساعة 1:30 صباحا.
موعد السحور وأذان الفجر اليوم 27 رمضان بمركز جرجا
بينما يرفع أذان الفجر ليوم الخميس 27 رمضان في مركز جرجا بمحافظة سوهاج عند الساعة 3 و44 دقيقة صباحا وموعد الإمساك عند الساعة 3 و30 دقيقة صباحا.
مواقيت الصلاة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج
موعد صلاة الفجر الساعة 3:44 صباحًا.
- موعد الشروق الساعة 5:33 صباحًا.
- أذان الظهر الساعة 11:59 صباحًا.
- موعد صلاة العَصر الساعة 3:37 مساءً.
- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:30 مساءً.
- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:44 مساءً
- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:30 صباحا.
- موعد السحور في الساعة 1:30 صباحا.