مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 رمضان في محافظات مصر

البحث عن مواعيد الصلاة في شهر رمضان مهم بالنسبة للمسلمين، خاصة معرفة موعد صلاة المغرب والفجر ومعرفة مواقيت الصلاة في شهر رمضان، أحد الخطوات المهمة لجميع المسلمين المصريين، حيث إن البحث عن مواقيت صلاة المغرب، ومواقيت صلاة الفجر، يعتبر الأكثر أهمية للمسلمين، لأنهما مرتبطان بأداء فريضة الصيام.

وتستعرض بوابة «الوطن» من خلال السطور التالية، وضمن خدماتها اليومية لقرائها، مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس الموافق 27 رمضان، ومواعيد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر اليوم، وذلك وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر الساعة 3:42

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.30 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:52 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:46 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:37 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:00 مساءً.

مواقيت الصلاة في طنطا

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:42 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:32 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:56 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:50 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:27 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:47 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

-موعد أذان الفجر: الساعة 03:49 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:22 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:24 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:43 مساءً