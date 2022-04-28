تجارية القليوبية: تجهيز وافتتاح 8 معارض «أهلا بالعيد» بتخفيض 25%

أعلن الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، عن افتتاح وتجهيز 8 معارض «أهلا بالعيد»، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك للتخفيف عن المواطنين بمدن وقرى محافظة القليوبية، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

المعارض تغطي المدن الكبرى

وأوضح «الفيومي»، في بيان له اليوم، أن المعارض تم افتتاحها في مدينة بنها ومدينة طوخ وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية، ومدينة كفر شكر وشبين القناطر والخانكة وقليوب، وتم تجهيزها بكل ما يحتاج إليه المواطن وستشمل كافة مستلزمات الأسرة من مواد غذائية ولحوم وملابس وأحذية، وذلك بأسعار مخفضة تصل لـ25%.

الوقوف بجانب المواطن

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

وأوضح أنه تم افتتاح 8 معارض «أهلا رمضان» في مدن بنها وطوخ وشبرا القناطر وكفر شكر وشبين القناطر والخانكة وقليوب، لخدمة المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة للجميع، ولم تشهد المعارض أي نقص للسلع ولو لساعة واحدة رغم الإقبال، وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.