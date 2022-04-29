7 نصائح من هيئة الدواء للمحافظة على الجسم.. منها الخضروات والفاكهة

بمناسبة احتفال هيئة الدواء المصرية، ووزارة الصحة والسكان، بالأسبوع العالمي للتوعية بأهمية التطعميات، في إطار المحافظة على الحالة الصحية للإنسان.

قدمت هيئة الدواء عددا من النصائح والإرشادات، التي يجب على المواطنين اتباعها يوميا، من أجل التمتع بحالة صحية وجسدية جيدة، وتقوية الجهاز المناعي لجسم الإنسان، ولتجنب التعرض لأي عدوى، وذلك وفق الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كما أكدت هيئة الدواء المصرية، على ضرورة اتباع هذه الإرشادت والنصائح من أجل التحصين ضد العدوى، عن طريق تناول الأمصال واللقاحات.

نصائح هيئة الدواء للمحافظة على صحة الجسم

- تجنب التدخين

يجب من أجل صحة جيدة، الابتعاد عن التدخين، والابتعاد عن الجلوس فى أماكن المدخنين، حيث أن له الكثير من الآثار السلبية على الرئتين والأوعية الدموية، وحالة القلب، كما أنها قد يسبب ضعفا شديدا في الخلايا المناعية.​

- الإكثار من تناول الخضروات

تنصح هيئة الدواء، بضرورة الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات الطازجة بشكل يومي، حيث أنها غنية بالألياف التي يحتاجها الجسمن خاصة الغنية بفيتامين ج، وفيتامين سي.​

- الانتظام في ممارسة الرياضة

وأكدت هيئة الدواء المصرية، أن ممارسة الرياضة بشكل يومي وانتظام، يعتبر أحد الخطوات الهامة للمحافظة على صحة الجسم.

- النوم والراحة

نصحت هيئة الدواء المواطنين بضرورة النوم والراحة بشكل كافي، بحيث لا يقل عن 8 ساعات يوميا، حيث أن النوم والراحة هامة جدا للمحافظة على نشاط الجسم.

- تجنب التوتر وابتعد عن القلق النفسي

القلق والتوتر والضغوط النفسية تؤثر بشدة على صحة جسم الإنسان.​

- حافظ على النظافة الشخصية

وأكدت هيئة الدواء، بضرورة المحافظة على النظافة الشخصية لجسم الإنسان بشكل يومي، والالتزام بالعادات الصحية، الهامة مثل المواظبة على غسل الأيدي، ومواصلة ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.​

- تناول الأمصال واللقاحات التي تمنع العدوى، تحت إشراف الطبيب.